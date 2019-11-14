Как идеи управляют людьми: Сартр, Фуко, Делез

В «Октаве» пройдет лекция о трех великих мыслителях: Марксе, Ницше и

Фрейде. А 14 ноября Дмитрий вернется в кластер, чтобы подробно разобрать представителей трех этапов философии ХХ века, дерзнувших предложить свой ответ на вопрос, что такое человек и где предел его свободы. В этот раз героями станут: экзистенциалист Жан-Поль Сартр, рок-звезда от современной философии Мишель Фуко и открывший XXI век философ Жиль Делез.

Гости также узнают:

Что значит быть экзистенциалистом и почему «человек осужден быть свободным»;

Как связаны общество и власть;

Почему Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии и почему только его бунтующие парижские студенты пустили в захваченный университет;

С помощью чего общество контролирует отдельного человека;

Как устроено наше знание о человеке и почему, по мнению Фуко, «человека на самом деле не существует»;

Что означают главные термины новой философии человека: ризома, тело без органов, шизоанализ.

Вход по предварительной регистрации.

