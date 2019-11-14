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Как идеи управляют людьми: Сартр, Фуко, Делез

Как идеи управляют людьми: Сартр, Фуко, Делез

В «Октаве» пройдет лекция о трех великих мыслителях: Марксе, Ницше и
Фрейде. А 14 ноября Дмитрий вернется в кластер, чтобы подробно разобрать представителей трех этапов философии ХХ века, дерзнувших предложить свой ответ на вопрос, что такое человек и где предел его свободы. В этот раз героями станут: экзистенциалист Жан-Поль Сартр, рок-звезда от современной философии Мишель Фуко и открывший XXI век философ Жиль Делез.

Гости также узнают:

  • Что значит быть экзистенциалистом и почему «человек осужден быть свободным»;
  • Как связаны общество и власть;
  • Почему Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии и почему только его бунтующие парижские студенты пустили в захваченный университет;
  • С помощью чего общество контролирует отдельного человека;
  • Как устроено наше знание о человеке и почему, по мнению Фуко, «человека на самом деле не существует»;
  • Что означают главные термины новой философии человека: ризома, тело без органов, шизоанализ.

Вход по предварительной регистрации.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
14 ноября 2019, четверг
19:00
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Ольга Бузова
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30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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