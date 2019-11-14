Как идеи управляют людьми: Сартр, Фуко, Делез
В «Октаве» пройдет лекция о трех великих мыслителях: Марксе, Ницше и
Фрейде. А 14 ноября Дмитрий вернется в кластер, чтобы подробно разобрать представителей трех этапов философии ХХ века, дерзнувших предложить свой ответ на вопрос, что такое человек и где предел его свободы. В этот раз героями станут: экзистенциалист Жан-Поль Сартр, рок-звезда от современной философии Мишель Фуко и открывший XXI век философ Жиль Делез.
Гости также узнают:
- Что значит быть экзистенциалистом и почему «человек осужден быть свободным»;
- Как связаны общество и власть;
- Почему Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии и почему только его бунтующие парижские студенты пустили в захваченный университет;
- С помощью чего общество контролирует отдельного человека;
- Как устроено наше знание о человеке и почему, по мнению Фуко, «человека на самом деле не существует»;
- Что означают главные термины новой философии человека: ризома, тело без органов, шизоанализ.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
14 ноября 2019, четверг
19:00
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽