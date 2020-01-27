афиша
афиша
Регистрация
«Жилые стены» и обожженные валы: к истории фортификации эпохи раннего железного века»

«Жилые стены» и обожженные валы: к истории фортификации эпохи раннего железного века»

В музее «Тульские древности» пройдет вторая лекция, посвященная изучению древних крепостей Тульского края. Кандидат исторических наук Евгений Столяров расскажет о тульских городищах раннего железного века. Он поведает о фортификационных объектах и развитии фортификации в эпоху раннего железного века, об оборонявших поселения и тех, кто пытался их захватить.

В основе его выступления — результаты раскопок ученых 20 века и самые свежие данные исследователей, полученные на городищах Сатинка, Петровское, Дуна, Велегож, Малевка, Малая Стрекаловка, Страхово, Слобода, Лобынское. Они дают представление о жизни в регионе в период с 6 века до н. э. — 1 века н.э.

Первые укрепленные поселения появляются на территории Тульского края в эпоху раннего железного века — более 2500 лет назад. Люди в то время специально выбирали для себя наиболее защищенные природой места. Это были высокие берега как больших рек, так и речушек.

Первые оборонительные сооружения представляли собой частокол по периметру поселения, систему валов и рвов. На некоторых памятниках ученые находят следы более сложных оборонительных конструкций в виде так называемых «жилых стен».

Стоимость: 100 р.

 

Напомним, в рамках нового лекционного курса 2020 года рассматриваются вопросы археологического и исторического изучения оборонительных сооружений на территории Тульского края от эпохи раннего железного века и до создания Тульской засечной черты: от появления первых в истории Тульского края укрепленных поселений (городищ) и до прекрасных образцов европейской фортификационной науки XVI—XVII вв.еков.

Евгений Столяров — кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
30 января 2020, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Анна Лиза и медведь
Купить билет
8 февраля
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ЯйцЫ Fаберже
Купить билет
8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
Купить билет
14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1199 ₽
Джаз-клуб: Saints Cats
Купить билет
22 февраля, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.