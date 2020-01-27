«Жилые стены» и обожженные валы: к истории фортификации эпохи раннего железного века»

В музее «Тульские древности» пройдет вторая лекция, посвященная изучению древних крепостей Тульского края. Кандидат исторических наук Евгений Столяров расскажет о тульских городищах раннего железного века. Он поведает о фортификационных объектах и развитии фортификации в эпоху раннего железного века, об оборонявших поселения и тех, кто пытался их захватить.

В основе его выступления — результаты раскопок ученых 20 века и самые свежие данные исследователей, полученные на городищах Сатинка, Петровское, Дуна, Велегож, Малевка, Малая Стрекаловка, Страхово, Слобода, Лобынское. Они дают представление о жизни в регионе в период с 6 века до н. э. — 1 века н.э.

Первые укрепленные поселения появляются на территории Тульского края в эпоху раннего железного века — более 2500 лет назад. Люди в то время специально выбирали для себя наиболее защищенные природой места. Это были высокие берега как больших рек, так и речушек.

Первые оборонительные сооружения представляли собой частокол по периметру поселения, систему валов и рвов. На некоторых памятниках ученые находят следы более сложных оборонительных конструкций в виде так называемых «жилых стен».

Стоимость: 100 р.

Напомним, в рамках нового лекционного курса 2020 года рассматриваются вопросы археологического и исторического изучения оборонительных сооружений на территории Тульского края от эпохи раннего железного века и до создания Тульской засечной черты: от появления первых в истории Тульского края укрепленных поселений (городищ) и до прекрасных образцов европейской фортификационной науки XVI—XVII вв. еков.

Евгений Столяров — кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле».