«Фотоувеличение»: «Человек в фотографии»

14 января на «Октаве» запускается цикл лекций «Фотоувеличение» от греческого художника Вангелиса Андреопулоса. На первой лекции речь пойдет о человеке как о центре метаморфозы реальности в фотоискусстве. Вокруг него и его значимости в самых разных аспектах и смыслах построен мир таких великих фотографов, как Анри Картье- Брессон, Август Зандер, Андре Кертес, Джулия Маргарет Камерон, Билл Брандт, Уокер Эванс, Гарри Виногранд и других.

Вход по предварительной регистрации.

Курс прочитает Вангелис Андреопулос — греческий художник, выпускник

Афинской высшей школы изящных искусств и Королевской академии искусств (Гаага). Его работы находятся в частных собраниях коллекционеров искусства в Греции, Бельгии, Люксембурге, России и Канаде. С 2017-го года Вангелис проживает в Москве, преподает живопись и рисунок в Британской Высшей Школе Дизайна. Выступает с лекциями по художественной фотографии в лектории Московского музея современного искусства (ММОМА) и на других культурных площадках Москвы.

Лекции обращены к широкой публике: к любителям фотографии, к людям, которые пробуют себя в фотографии и к тем, кто никогда ею не занимался, к аудитории, интересующейся творчеством в любой области и ко всем, кто неравнодушен к искусству. Лекции основываются не только на рассказе и демонстрации изображений, но и на общении, касающемся содержания курса и важнейших темах, связанных с ее историей и развитием.

В чем состоит особый «язык» фотографии? Как понятия «красивого», «поэтического», «великого» проявились в работах выдающихся фотографов? Как понимание сущности искусства помогает нам осмыслить фотографию? Во время занятий участники узнают ответы на все эти вопросы.

Курс состоит из пяти занятий: