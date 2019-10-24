День космических знаний (лекции)

В «Октаве» пройдет День космических знаний. Эксперты поведают об истории освоения космоса, и современных открытиях и тенденциях в этой области.

13.00 Лекция «Космические истории: от первых покорителей космоса до МКС» и презентация книги «Животные-космонавты». Лекторий библиотеки.

Первые покорители космоса" (издательство «ПИТЕР»). Книгу представит автор, руководитель пресс-службы Музея космонавтики Дарья Чудная. Издание готовилось совместно с московским Музеем космонавтики, поэтому в нем много реальных и ранее неизвестных историй, воспоминаний участников событий и дневниковых записей тех, кто непосредственно участвовал в подготовке и запуске первых животных в космос.



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15.00 Лекция Дениса Сивкова «Домашний космос: утопия и изобретения». Большой зал кластера.

Денис Сивков кандидат философских наук, социолог, доцент кафедры эпистемологии и теоретической социологии Института общественных наук РАНХИГС. Об освоении космоса обычно говорят как о деле всего человечества или о результате столкновения интересов национальных государств. В тоже время существует локальный космос любительской космонавтики, который не преследует глобальных и национальных задач и коммерческих интересов. Непрофессионалы

в своих проектах демонстрируют, что любой может принять участие в освоении космоса у себя на заднем дворе. Денис Сивков познакомит гостей с наиболее интересными историями и экспериментами в этой области. Как тебе такое, Илон Маск?



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