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День космических знаний (лекции)

День космических знаний (лекции)

В «Октаве» пройдет День космических знаний. Эксперты поведают об истории освоения космоса, и современных открытиях и тенденциях в этой области.

13.00 Лекция «Космические истории: от первых покорителей космоса до МКС» и презентация книги «Животные-космонавты». Лекторий библиотеки.

Первые покорители космоса" (издательство «ПИТЕР»). Книгу представит автор, руководитель пресс-службы Музея космонавтики Дарья Чудная. Издание готовилось совместно с московским Музеем космонавтики, поэтому в нем много реальных и ранее неизвестных историй, воспоминаний участников событий и дневниковых записей тех, кто непосредственно участвовал в подготовке и запуске первых животных в космос.

Предварительная регистрация.

15.00 Лекция Дениса Сивкова «Домашний космос: утопия и изобретения». Большой зал кластера.

Денис Сивков кандидат философских наук, социолог, доцент кафедры эпистемологии и теоретической социологии Института общественных наук РАНХИГС. Об освоении космоса обычно говорят как о деле всего человечества или о результате столкновения интересов национальных государств. В тоже время существует локальный космос любительской космонавтики, который не преследует глобальных и национальных задач и коммерческих интересов. Непрофессионалы
в своих проектах демонстрируют, что любой может принять участие в освоении космоса у себя на заднем дворе. Денис Сивков познакомит гостей с наиболее интересными историями и экспериментами в этой области. Как тебе такое, Илон Маск?

Предварительная регистрация.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 октября 2019, воскресенье
13:00
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27 октября 2019, воскресенье
15:00
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Гоша Куценко и группа «ГК»
Купить билет
2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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