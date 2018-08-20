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Бесплатные уроки танцев для взрослых и детей

Бесплатные уроки танцев для взрослых и детей

25 августа Танцевальный дом BM1 открывает свои двери и приглашает всех желающих на бесплатные уроки для взрослых и детей!

РАСПИСАНИЕ

13:30 — FRAME UP (фрейм ап) 16+

14:00 — LADY STYLE (леди стайл) 16+

14:30 — BREAK (брейкданс) 7−12 лет
14:30 — VOGUE (вог) 16+

15:00 — ELECTRO (электро) до 16 лет
15:00 — HIP HOP CHOREO (хип-хоп хореография) 16+

15:30 — DANCEHALL 7−12 лет
15:30 — DANCEHALL 13+

16:00 — CONTEMP (контемп) 7−13 лет
16:00 — HOUSE хаус 8+

16:30 — VOGUE (вог) 7−12 лет
16:30 — CONTEMP (контемп) 13+

17:00 — HIP HOP CHOREO (хип-хоп) до 16 лет
17:00 — TWERK (тверк) 16+

17:30 — HIP HOP FREESTYLE (хип-хоп фристайл) 7+

18:00 — STRETCHING (растяжка) любой возраст


Для тех, кто захочет продолжить свое обучение организаторы обещают специальные условия.

Вход свободный, при себе необходимо иметь удобную одежду и чистую сменную обувь.

Где и когда?
BM1 Dance Home
Тула, ул. Каминского, ул. 24-в
25 августа 2018, суббота
13:30
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