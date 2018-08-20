Бесплатные уроки танцев для взрослых и детей

25 августа Танцевальный дом BM1 открывает свои двери и приглашает всех желающих на бесплатные уроки для взрослых и детей!

РАСПИСАНИЕ



13:30 — FRAME UP (фрейм ап) 16+



14:00 — LADY STYLE (леди стайл) 16+



14:30 — BREAK (брейкданс) 7−12 лет

14:30 — VOGUE (вог) 16+



15:00 — ELECTRO (электро) до 16 лет

15:00 — HIP HOP CHOREO (хип-хоп хореография) 16+



15:30 — DANCEHALL 7−12 лет

15:30 — DANCEHALL 13+



16:00 — CONTEMP (контемп) 7−13 лет

16:00 — HOUSE хаус 8+



16:30 — VOGUE (вог) 7−12 лет

16:30 — CONTEMP (контемп) 13+



17:00 — HIP HOP CHOREO (хип-хоп) до 16 лет

17:00 — TWERK (тверк) 16+



17:30 — HIP HOP FREESTYLE (хип-хоп фристайл) 7+



18:00 — STRETCHING (растяжка) любой возраст





Для тех, кто захочет продолжить свое обучение организаторы обещают специальные условия.

Вход свободный, при себе необходимо иметь удобную одежду и чистую сменную обувь.