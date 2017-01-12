Авторский курс графики Майи Полунеевой

Курс начнётся с изучения основ классического рисунка и композиции, а продолжится развитием и усовершенствованием индивидуальных навыков рисования каждого ученика, научит с помощью штриха, точки и линии оживлять белый лист бумаги, создавая на нем волшебство.

350 Р/занятие.