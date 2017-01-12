Авторский курс графики Майи Полунеевой
Курс начнётся с изучения основ классического рисунка и композиции, а продолжится развитием и усовершенствованием индивидуальных навыков рисования каждого ученика, научит с помощью штриха, точки и линии оживлять белый лист бумаги, создавая на нем волшебство.
350 Р/занятие.
Где и когда?
Тула, Красноармейский пр., 3
Тел.:
14 января 2017, суббота
11:00
21 января 2017, суббота
11:00
28 января 2017, суббота
11:00
4 февраля 2017, суббота
11:00
11 февраля 2017, суббота
11:00
18 февраля 2017, суббота
11:00
25 февраля 2017, суббота
11:00