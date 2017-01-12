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Авторский курс графики Майи Полунеевой

Авторский курс графики Майи Полунеевой

Курс начнётся с изучения основ классического рисунка и композиции, а продолжится развитием и усовершенствованием индивидуальных навыков рисования каждого ученика, научит с помощью штриха, точки и линии оживлять белый лист бумаги, создавая на нем волшебство.

350 Р/занятие.

Где и когда?
White, студия-мастерская
White, студия-мастерская
Тула, Красноармейский пр., 3
Тел.:
14 января 2017, суббота
11:00
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21 января 2017, суббота
11:00
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28 января 2017, суббота
11:00
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