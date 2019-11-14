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Архитектура и скульптура итальянского барокко

Архитектура и скульптура итальянского барокко

В Тульском музее изобразительных искусств пройдет лекция «Архитектура и скульптура итальянского барокко».

Италия — родина стиля барокко, отличающегося масштабностью, эмоциональностью и композиционной сложностью. Именно в этой стране происходило становление стиля в живописи, скульптуре и архитектуре. Появлялись величественные городские дворцы, барочные монастыри, загородные виллы с дворцом и садом. Лекция познакомит слушателей с ярчайшими архитектурными и скульптурными шедеврами XVII века. Среди них — работы таких выдающихся мастеров, как Джакомо делла Порта, Карло Мадерна, Франческо Борромини и Лоренцо Бернини.

Стоимость: 100 руб.

 

 

Где и когда?
Тульский музей изобразительных искусств
16 ноября 2019, суббота
10:30
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