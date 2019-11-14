Архитектура и скульптура итальянского барокко
В Тульском музее изобразительных искусств пройдет лекция «Архитектура и скульптура итальянского барокко».
Италия — родина стиля барокко, отличающегося масштабностью, эмоциональностью и композиционной сложностью. Именно в этой стране происходило становление стиля в живописи, скульптуре и архитектуре. Появлялись величественные городские дворцы, барочные монастыри, загородные виллы с дворцом и садом. Лекция познакомит слушателей с ярчайшими архитектурными и скульптурными шедеврами XVII века. Среди них — работы таких выдающихся мастеров, как Джакомо делла Порта, Карло Мадерна, Франческо Борромини и Лоренцо Бернини.
Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
16 ноября 2019, суббота
10:30
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-1100 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽