«Ясная Масленая»
В Доме культуры «Ясная Поляна» выступит фольклорный ансамбль Тульского колледжа искусств им.
Музыкальный спектакль «Нить-основа» создан как фантазия на тему славянских мифов о богине Макошь — покровительнице плодородия и рукоделия, ткущей пряжу судеб. В этой постановке символически объединяются полотно ткани, полотно дороги и полотно жизни. Вращение колеса прялки, переплетение нитей воспринимаются как основа жизни: вначале появляется нить, и из нее на наших глазах создается белая ткань, которая сопровождает человека с рождения до смерти. Это и пелена младенца, и фата невесты, и скатерть, и саван.
После концерта гостей ожидает традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.
Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 Р.