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«Ясная Масленая»

«Ясная Масленая»

В Доме культуры «Ясная Поляна» выступит фольклорный ансамбль Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского «Вереница» под руководством Юлии Бортулевой. Коллектив покажет программу «Ясная Масленая», которая состоит из традиционных масленичных обрядовых песен и спектакля «Нить-основа».

Музыкальный спектакль «Нить-основа» создан как фантазия на тему славянских мифов о богине Макошь — покровительнице плодородия и рукоделия, ткущей пряжу судеб. В этой постановке символически объединяются полотно ткани, полотно дороги и полотно жизни. Вращение колеса прялки, переплетение нитей воспринимаются как основа жизни: вначале появляется нить, и из нее на наших глазах создается белая ткань, которая сопровождает человека с рождения до смерти. Это и пелена младенца, и фата невесты, и скатерть, и саван.

После концерта гостей ожидает традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
26 февраля 2017, воскресенье
15:00
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