Ярослав Евдокимов всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил прекрасную половину человечества.

Ярослав Евдокимов является уникальным артистом. На протяжении уже 30 лет он не перестает радоватъ публику своим обаянием, харизмой, и самое главное, голосом. И она отвечает ему взаимностью. Его песни «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза Kpacнaя» люди вспоминают едва услышав первую строчку. Что ж, искренностъ исполнения и великолепный чарующий голос Ярослава никуда не делись, и те немногие концерты, которые он устраивает для своих поклонников, неизменно rrроходят с аншлагами. Тем более, что певец не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни, каждая из которых достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же узнаваемой, как узнаются сейчас «Фантазер», «За Дунаем», «Майский вальс».

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