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Рейд-2

Рейд-2

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Радж Кумар Гупта
  
Актеры:
Аджай Девган, Таманна Бхатия, Ваани Капур, Ритеш Дешмукх, Раджат Капур, Нита Сатнани, Шрути Пандей, Мадхвендра Джа, Аюша Нема, Сушил Дахия
  
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
145 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

В центре сюжета нового фильма — сотрудник налоговой службы Индии Амай Патнаик, который за время своей работы изъял более 4200 крор во время своих рейдов и теперь расследует очередное преступление, совершенное «белым воротничком». На этот раз он проводит свой 75-й рейд в доме Дады Манохара Бхая.

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