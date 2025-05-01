Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Радж Кумар Гупта

Актеры: Аджай Девган, Таманна Бхатия, Ваани Капур, Ритеш Дешмукх, Раджат Капур, Нита Сатнани, Шрути Пандей, Мадхвендра Джа, Аюша Нема, Сушил Дахия

Жанр: Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 145 минут

Возрастные ограничения: 16+

В центре сюжета нового фильма — сотрудник налоговой службы Индии Амай Патнаик, который за время своей работы изъял более 4200 крор во время своих рейдов и теперь расследует очередное преступление, совершенное «белым воротничком». На этот раз он проводит свой 75-й рейд в доме Дады Манохара Бхая.