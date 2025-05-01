Рейд-2
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Радж Кумар Гупта
Актеры:
Аджай Девган, Таманна Бхатия, Ваани Капур, Ритеш Дешмукх, Раджат Капур, Нита Сатнани, Шрути Пандей, Мадхвендра Джа, Аюша Нема, Сушил Дахия
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
145 минут
Возрастные ограничения:
16+
В центре сюжета нового фильма — сотрудник налоговой службы Индии Амай Патнаик, который за время своей работы изъял более 4200 крор во время своих рейдов и теперь расследует очередное преступление, совершенное «белым воротничком». На этот раз он проводит свой 75-й рейд в доме Дады Манохара Бхая.
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19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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