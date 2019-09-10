Владимир Девятов и группа «Ярмарка»

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

На сцене Городского концертного зала выступит Владимир Девятов при участии вокально-танцевальной фолк-группы «ЯR-Марка».

Программа «Гуляй, Россия!», которая будет представлена в Туле, снискала славу яркого вокально-танцевального шоу, не имеющего аналогов в этом жанре. Его трактовка старинных и современных песен, написанных ведущими композиторами нашей страны (А. Пахмутова, В. Темнов, К. Брейтбург, О. Молчанов) уникальна.

Владимир Девятов — выдающийся исполнитель народной песни и романса, получивший мировое признание, лауреат всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, лауреат государственных премий, народный артист России. Он пожалуй единственный, широко известный в России и мире артист, представляющий в жанре народной песни «сильную половину». Мировое сообщество называет его «Маэстро голос». Ему рукоплескали зрители более 50 стран мира.