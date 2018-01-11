Художественный руководитель и главный дирижер Государственный камерного оркестра «Виртуозы Москвы» — народный артист России Владимир Спиваков.

Блестящий скрипач, дирижер и общественный деятель Владимир Спиваков вместе со своими единомышленниками-музыкантами в 1979 году создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», с тех пор он является его бессменным художественным руководителем и солистом.

Владимир Спиваков и его «Виртуозы» ведут активную концертную и просветительскую деятельность. Оркестр выступает с молодыми талантливыми солистами из самых разных стран, поддерживая их в начале карьеры и, одновременно, знакомя отечественную публику с будущими мировыми звездами.

Солисты: Заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский (скрипки).

В программе: