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Вечер французской музыки

Вечер французской музыки

Французская музыка второй конца XIX — XX веков — уникальная страница в мировой музыкальной культуре. Это время экспериментов, поиска новых образов, новых композиционных принципов и нового языка.

Они были новаторами: романтик Сезар Франк (1822−1890 г. г.), на долгие годы определивший развитие музыкального искусства Франции, импрессионисты Морис Равель (1875−1937 г. г.) и Клод Дебюсси (1962−1918 г. г.), изменившие представлении о звуке и звучании, Оливье Мессиан (1908 — 1992 г. г.), создатель принципиально нового и целостного музыкального мировоззрения.

Эти композиторы творили в разное время и были совершенно разными, но их музыку объединяет французское благородство, утонченность, изящество и стремление к совершенству.

Степан Якович (скрипка) окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. В качестве солиста выступал с симфоническими оркестрами под управлением В. Полянского, Э. Серова. И. Шпиллера, Дж. Кахидзе, А. Вольмера.

Преподает в Московской консерватории. С 2005 по 2012 -- концертмейстер камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Ю. Башмета. С 2012 года — первая скрипка Государственного квартета имени М.И. Глинки

Яков Соловьев (фортепиано) — выпускник Московской государственной консерватории, солист Тульской областной филармонии.

Лауреат I Межрегионального фестиваля «Муза в военной шинели», дипломант I степени ЦФО в номинации «За достижения в искусстве», лауреат премии ЦФО I степени в номинации «Исполнительское искусство», главный организатор и художественный руководитель Первого фестиваля классической музыки «Музыкальное лето в Поленово».

«Вечер французской музыки» — второй концерт абонемента «Steinway-вечера».

В программе:

  • С. Франк. Соната для скрипки и фортепиано
  • О. Мессиан. «Тема с вариациями»
  • М Равель. Соната соль мажор
  • К Дебюсси. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»

Цена билета: 300−500 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
31 января 2017, вторник
18:30
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