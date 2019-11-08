По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

На сцене Harat's pub выступит московская рок-группа STRIKE. Музыканты представят композиции своего нового альбома.

В феврале 2019 STRIKE представила новый альбом «Культ», который по результатам открытого голосования в соц. сетях был выбран лучшим альбомом месяца. Качественное звучание и хитовый материал, являются визитной карточкой любого релиза группы STRIKE. В этом же месяце вышел клип на композицию «Одним дыханием».

Коллектив, вызвавший в 90-х годах немалый ажиотаж, вернулся на сцену в конце 2013 года в обновленном составе и в новом звучании. Группу основал известный гитарист Алексей Страйк (ex — «Мастер», «Пилигрим», «Артур Беркут» и др.).