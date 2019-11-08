STRIKE
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.
На сцене Harat's pub выступит московская рок-группа STRIKE. Музыканты представят композиции своего нового альбома.
В феврале 2019 STRIKE представила новый альбом «Культ», который по результатам открытого голосования в соц. сетях был выбран лучшим альбомом месяца. Качественное звучание и хитовый материал, являются визитной карточкой любого релиза группы STRIKE. В этом же месяце вышел клип на композицию «Одним дыханием».
Коллектив, вызвавший в 90-х годах немалый ажиотаж, вернулся на сцену в конце 2013 года в обновленном составе и в новом звучании. Группу основал известный гитарист Алексей Страйк (ex — «Мастер», «Пилигрим», «Артур Беркут» и др.).
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
15 декабря 2019, воскресенье
18:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽