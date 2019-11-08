В Тульской филармонии пройдет рождественский концерт в исполнении Тульского филармонического симфонического оркестра.

В программе: И.С.Бах. «Магнификат». Рождественские песни разных христианских традиций.

В преддверии самого теплого и светлого зимнего праздника всего христианского мира, Рождества Христова, в исполнении Тульского государственного хора со сцены концертного зала прозвучит уже ставшая традиционной программа «Рождественская история». В этом году, кроме рождественских песен разных христианских традиций, в ней впервые будет исполнен «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха - произведение, полностью соответствующее духу рождественской радости, грандиозный дифирамб, исполненный света и праздничного настроения.

Солисты:

Елена Бакатуева

Татьяна Ставицкая

Анна Симоновская

Наталья Горячева

Константин Мухин

Дмитрий Евстафьев