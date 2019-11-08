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Рождественская история

Рождественская история

В Тульской филармонии пройдет рождественский концерт в исполнении Тульского филармонического симфонического оркестра.

В программе: И.С.Бах. «Магнификат». Рождественские песни разных христианских традиций.

В преддверии самого теплого и светлого зимнего праздника всего христианского мира, Рождества Христова, в исполнении Тульского государственного хора со сцены концертного зала прозвучит уже ставшая традиционной программа «Рождественская история». В этом году, кроме рождественских песен разных христианских традиций, в ней впервые будет исполнен «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха - произведение, полностью соответствующее духу рождественской радости, грандиозный дифирамб, исполненный света и праздничного настроения.

Солисты:
Елена Бакатуева
Татьяна Ставицкая
Анна Симоновская
Наталья Горячева
Константин Мухин
Дмитрий Евстафьев

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
21 декабря 2019, суббота
17:00
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