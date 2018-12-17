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Reflection of dreams

Reflection of dreams

В рок-пабе «Ирландец» пройдет мощный концерт экспериментального хардкорда. На сцене выступит Reflection of dreams при участии тульских групп External Fields, Fortuna19 и Adipose.


Группа Reflection of Dreams образовалась в конце 2014 г. Главной творческой составляющей песен является посыл к внутреннему миру слушателя, ведь не зависимо от сложностей жизненных обстоятельств, всем нужно оставаться Личностью и не бояться РОКовых поворотов судьбы. От группы Reflection of Dreams на концертах исходит бешеная энергетика. Ребята неоднократно попадали на «НАШЕ РАДИО» в котором занимали лидирующие строчки «Жесткого диска»!

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
22 декабря 2018, суббота
20:00
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