В клубе Backstage выступит хип-хоп группа 2RBINA 2RISTA. Музыканты представят свой новый альбом. Релиз претендует на звание лучшего альбома за всё время существования 2R2R!

Концерт 2RBINA 2RISTA — это эпицентр целебной тёмной энергии. 2R2R раскрывает чакры и расширяет сознание. Корми своих демонов правильной музыкой!