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2RBINA 2RISTA

2RBINA 2RISTA

В клубе Backstage выступит хип-хоп группа 2RBINA 2RISTA. Музыканты представят свой новый альбом. Релиз претендует на звание лучшего альбома за всё время существования 2R2R!

Концерт 2RBINA 2RISTA — это эпицентр целебной тёмной энергии. 2R2R раскрывает чакры и расширяет сознание. Корми своих демонов правильной музыкой!

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Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
30 ноября 2019, суббота
19:00
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