2RBINA 2RISTA
В клубе Backstage выступит хип-хоп группа 2RBINA 2RISTA. Музыканты представят свой новый альбом. Релиз претендует на звание лучшего альбома за всё время существования 2R2R!
Концерт 2RBINA 2RISTA — это эпицентр целебной тёмной энергии. 2R2R раскрывает чакры и расширяет сознание. Корми своих демонов правильной музыкой!
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Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
30 ноября 2019, суббота
19:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽