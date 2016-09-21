Музыкально-просветительский проект «Поколение звёзд».

Автор и художественный руководитель проекта «Поколение звезд», который реализуется при поддержке Министерства культуры РФ — Борис Андрианов, молодой, но уже хорошо известный в России и за рубежом исполнитель. Он собрал вместе одаренных музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, чтобы вместе организовывать гастрольные турне в городах России.

Борис Андрианов (виолончель) учился в Московской государственной консерватории и Высшей школе музыки им. Ханса Айслера (Германия). В 16 лет стал обладателем III премии XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского . Лауреат VI Международного конкурса виолончелистов М. Ростроповича в Париже (1997 г.), победитель Международного конкурса имени в Загребе (Хорватия, 2000 г.) и др. Преподаватель Московской государственной филармонии, организатор и арт-директор первого в истории России виолончельного фестиваля «VIVACELLO».

Борис Андрианов выступает с лучшими российскими и зарубежными оркестрами. Концерты Андрианова проходят в России, Голландии, Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Словакии, Италии, Франции, ЮАР, Корее, Италии, Индии, Китая и других странах.

Дмитрий Илларионов (гитара) — один из самых титулованных классических гитаристов в мире: он обладатель более 20 наград, среди которых первые премии на престижных конкурсах: GFA (США), XXV Международном конкурсе имени А. Сеговии и конкурсе им. Ф. Тарреги (Испания), где Дмитрий стал первым за 42 года существования конкурса победителем из России.

Концерты Дмитрия Илларионова проходят в России и за рубежом. Он выступает с ведущими мировыми оркестрами, в числе которых ГАСО России им. Е. Светланова, БСО им. П. И. Чайковского , «Солисты Венеции» (Италия), Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Камерный оркестр Camerata S (Корея) и др.

Дмитрий Илларионов окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и аспирантуру в классе легендарного гитариста А. Фраучи (1954−2008), аспирантуру Высшей школы музыки в Карлсруэ (Германия). В настоящее — доцент РАМ имени Гнесиных.

Филипп Копачевский (фортепиано) — постоянный участник проекта Московской филармонии «Звезды XXI века». Гастролирует в Великобритании, Германии, США, Израиле, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании и во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена.

Филипп Копачевский — лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия). Музыкант выступает с лучшими российскими оркестрами и с коллективами из разных стран. Пианист участвовал в в фортепианном фестивале в Майами, Arts Naples World Festival (США), в Кольмаре и Анси (Франция) и др. Принимал участие в мировой премьере балета Without хореографа Бенджамина Мильпье, которая была представлена на сцене Мариинского театра.

Филипп Копачевский окончил Московскую консерваторию и аспирантуру при МГК.

Камерный ансамбль «Bella-musica» под управлением лауреата международных конкурсов Владислава Белоусова был создан в Тульской областной филармонии около двух лет назад. В коллективе играют талантливые музыканты, имеющие большой опыт сольных и камерных выступлений.

В программе концерта — произведения И. С. Баха , Ф. Шопена, С Прокофьева, А. Пьяццоллы, А. Рыбникова, П. Карманова и др.

Исполнители:

Борис Андрианов (виолончель)

Дмитрий Илларионов (гитара)

Филипп Копачевский (фортепиано)

Камерный ансамбль «Bella-musica». Художественный руководитель и дирижёр Владислав Белоусов

Цена билета: 400−900 Р.