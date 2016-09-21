Поколение звёзд
Музыкально-просветительский проект «Поколение звёзд».
Автор и художественный руководитель проекта «Поколение звезд», который реализуется при поддержке Министерства культуры РФ — Борис Андрианов, молодой, но уже хорошо известный в России и за рубежом исполнитель. Он собрал вместе одаренных музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, чтобы вместе организовывать гастрольные турне в городах России.
Борис Андрианов (виолончель) учился в Московской государственной консерватории и Высшей школе музыки им. Ханса Айслера (Германия). В 16 лет стал обладателем III премии XI Международного конкурса им.
Борис Андрианов выступает с лучшими российскими и зарубежными оркестрами. Концерты Андрианова проходят в России, Голландии, Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Словакии, Италии, Франции, ЮАР, Корее, Италии, Индии, Китая и других странах.
Дмитрий Илларионов (гитара) — один из самых титулованных классических гитаристов в мире: он обладатель более 20 наград, среди которых первые премии на престижных конкурсах: GFA (США), XXV Международном конкурсе имени А. Сеговии и конкурсе им. Ф. Тарреги (Испания), где Дмитрий стал первым за 42 года существования конкурса победителем из России.
Концерты Дмитрия Илларионова проходят в России и за рубежом. Он выступает с ведущими мировыми оркестрами, в числе которых ГАСО России им. Е. Светланова, БСО им.
Дмитрий Илларионов окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и аспирантуру в классе легендарного гитариста А. Фраучи (1954−2008), аспирантуру Высшей школы музыки в Карлсруэ (Германия). В настоящее — доцент РАМ имени Гнесиных.
Филипп Копачевский (фортепиано) — постоянный участник проекта Московской филармонии «Звезды XXI века». Гастролирует в Великобритании, Германии, США, Израиле, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании и во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена.
Филипп Копачевский — лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия). Музыкант выступает с лучшими российскими оркестрами и с коллективами из разных стран. Пианист участвовал в в фортепианном фестивале в Майами, Arts Naples World Festival (США), в Кольмаре и Анси (Франция) и др. Принимал участие в мировой премьере балета Without хореографа Бенджамина Мильпье, которая была представлена на сцене Мариинского театра.
Филипп Копачевский окончил Московскую консерваторию и аспирантуру при МГК.
Камерный ансамбль «Bella-musica» под управлением лауреата международных конкурсов Владислава Белоусова был создан в Тульской областной филармонии около двух лет назад. В коллективе играют талантливые музыканты, имеющие большой опыт сольных и камерных выступлений.
В программе концерта — произведения
Исполнители:
- Борис Андрианов (виолончель)
- Дмитрий Илларионов (гитара)
- Филипп Копачевский (фортепиано)
- Камерный ансамбль «Bella-musica». Художественный руководитель и дирижёр Владислав Белоусов
Цена билета: 400−900 Р.