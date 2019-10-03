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Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

На сцене Городского концертного зала народный коллектив представит юбилейную программу.

Концерты коллектива запоминаются ярким сочетанием народной музыки и современного инструментария, высоким исполнительским профессионализмом и незабываемым шоу.

Все песни ансамбля наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину русской души, посвящаются самому светлому чувству на земле, которое заставляет нас жить, творить, сердце биться — любви.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 декабря 2019, воскресенье
19:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
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13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Открытие нового клубного пространства
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7 декабря, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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