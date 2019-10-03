Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»
На сцене Городского концертного зала народный коллектив представит юбилейную программу.
Концерты коллектива запоминаются ярким сочетанием народной музыки и современного инструментария, высоким исполнительским профессионализмом и незабываемым шоу.
Все песни ансамбля наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину русской души, посвящаются самому светлому чувству на земле, которое заставляет нас жить, творить, сердце биться — любви.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
1 декабря 2019, воскресенье
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
7 декабря, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽