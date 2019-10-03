Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

На сцене Городского концертного зала народный коллектив представит юбилейную программу.

Концерты коллектива запоминаются ярким сочетанием народной музыки и современного инструментария, высоким исполнительским профессионализмом и незабываемым шоу.

Все песни ансамбля наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину русской души, посвящаются самому светлому чувству на земле, которое заставляет нас жить, творить, сердце биться — любви.