Программой «Музыкальные страсти XX века» Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского открывает цикл концертов в Тульском областном художественном музее в 2017 году.

XX век останется в истории как век революций, разрушительных войн, чудовищных трагедий и катастроф. В то же время это столетие невероятных прорывов в развитии человечества, интеллектуальных достижений и философских прозрений. Духовное напряжение прошлого века нашло отражение в лучших произведениях литературы, живописи и, особенно, музыки — как самого эмоционального из искусств, говорящего с человеком на языке чувств.

В программе «Музыкальные страсти XX века» музыку прошлого столетия, написанную композиторами-мужчинами, будут исполнять только женщины. Мужской текст в женской интерпретации… В этот вечер прозвучит музыка С. Рахманинова, А. Скрябина, Г. Свиридова, И. Стравинского, М. Таривердиева, А. Флярковского, В. Гаврилина, Д. Гаррета, В Килара, А. Пьяццоллы, Э. Гранадоса, И. Альбениса, Дж. Лакалье в исполнении лауреата международных и Всероссийских конкурсов Александры Ахромушкиной (лирическое сопрано) и лауреата международных конкурсов Галины Волковой (фортепиано). Стихи поэтов XX века прочитает Татьяна Тимошенкова. Концертмейстеры — лауреаты международного конкурса Марина Воронина и Татьяна Угримова. В концерте принимает участие ансамбль скрипачей Тульской филармонии. Ведущая — Татьяна Тимошенкова.

300 Р.