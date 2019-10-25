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Манго - Манго

Манго - Манго

В Harat's pub пройдет веселый рождественский концерт рок-группы «Манго — Манго».

Музыкантов любит все рок-сообщество. Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это — неоэкзотика, это — новая любовь, это нужно людям!

Бронирование столов по тел. 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 января 2020, вторник
20:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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7 марта, суббота 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
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