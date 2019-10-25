В Harat's pub пройдет веселый рождественский концерт рок-группы «Манго — Манго».

Музыкантов любит все рок-сообщество. Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это — неоэкзотика, это — новая любовь, это нужно людям!

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