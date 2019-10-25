Манго - Манго
В Harat's pub пройдет веселый рождественский концерт рок-группы «Манго — Манго».
Музыкантов любит все рок-сообщество. Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это — неоэкзотика, это — новая любовь, это нужно людям!
Бронирование столов по тел. 525 — 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 января 2020, вторник
20:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽