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«Кипелов» с симфоническим оркестром

«Кипелов» с симфоническим оркестром

В Городском концертном зале состоится грандиозный концерт рок-группы Валерия Кипелова в сопровождении симфонического оркестра.

Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой, состоящей из лучших композиций за все время существования коллектива, многие песни прозвучат в совершенно новом прочтении.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 декабря 2019, среда
19:00
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