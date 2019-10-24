«Кипелов» с симфоническим оркестром

В Городском концертном зале состоится грандиозный концерт рок-группы Валерия Кипелова в сопровождении симфонического оркестра.

Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой, состоящей из лучших композиций за все время существования коллектива, многие песни прозвучат в совершенно новом прочтении.