«Кипелов» с симфоническим оркестром
В Городском концертном зале состоится грандиозный концерт рок-группы Валерия Кипелова в сопровождении симфонического оркестра.
Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой, состоящей из лучших композиций за все время существования коллектива, многие песни прозвучат в совершенно новом прочтении.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
18 декабря 2019, среда
19:00
29 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
19 - 21 декабря
₽ Билеты: 100-300 ₽
21 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽