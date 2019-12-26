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Хулиганы

Хулиганы

В Harat's pub вас ждет предновогодний кутёж с ВИА «Хулиганы». Проводим старый год весело и на кураже.

Вход свободный, бронирование столов по тел. 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 декабря 2019, пятница
22:00
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Касса
RSAС
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4 января, суббота 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Clockwork Times
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25 января, суббота 19:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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