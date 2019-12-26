Хулиганы
В Harat's pub вас ждет предновогодний кутёж с ВИА «Хулиганы». Проводим старый год весело и на кураже.
Вход свободный, бронирование столов по тел. 525 — 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 декабря 2019, пятница
22:00
4 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽