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Хулиганы

Хулиганы

7 марта в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы «Хулиганы». «Хулиганы» - уникальный музыкальный коллектив Тульского происхождения. Творчество группы, хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.
 
Собравшись в 2017 году, группа тут же привлекла внимание своей оригинальностью.
 
Многие замечают, да и надо признаться сами участники коллектива не отрицают, что на творчество коллектива оказали влияние такие группы как Ленинград, ВИА Волга-волга, Мамульки-бэнд, Хитобои и др.
 
Музыкальное направление – неожиданные версии российских хитов. Веселое сочетание различных музыкальных жанров, стилей и направлений, исполненная профессионально, энергично, "живьём" и с интеллигентным юмором.
 
Но самым важным, как говорят музыканты и их слушатели - это неподражаемая атмосфера, окружающая слушателей на концертах группы.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 марта 2021, воскресенье
20:00
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Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
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