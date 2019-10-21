HOMIE
На сцене клуба BACKSTAGE выступит самый лирический исполнитель последних 3 лет!
HOMIE - дерзкая и пафосная лирика, которая очаровывает многих. Автор нашумевшего хита «Эгоист», который звучит во всех уголках страны.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
13 декабря 2019, пятница
18:30
2 - 4 января 2020
₽ Билеты: 400 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽