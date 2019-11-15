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Гитарный калейдоскоп

Гитарный калейдоскоп

В Тульской филармонии выступит исполнитель на русской семиструнной и классической гитаре, композитор и аранжировщик Сергей Руднев.

Поклонники гитарной музыки хорошо знакомы с его многогранным творчество. Сергей создал особое направление в гитарном исполнительстве, построенного на русском фольклоре, и основал собственную школу «Русский стиль игры на гитаре».

В овеянные волшебной атмосферой предновогодние дни легендарный музыкант приглашает тульскую публику на свой новый творческий проект «Гитарный калейдоскоп с Сергеем Рудневым».

Этот музыкальный праздник представит слушателям самый широкий спектр гитарной музыки - от классики до латино и джаза в самых разных ансамблевых сочетаниях, и подарит незабываемые впечатления и отличное настроение!

В концерте принимают участие гитарные звёзды России Роман Зорькин и Владимир Митяков, а также артисты Тульской областной филармонии Алексей Симоновский (гитара), Наталия Львова (скрипка), Сергей Редков (перкуссия) и Сергей Лукьянчиков (вокал). Гость программы - Геннадий Минченков (аккордеон).

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
17 декабря 2019, вторник
18:30
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