В Тульской филармонии выступит исполнитель на русской семиструнной и классической гитаре, композитор и аранжировщик Сергей Руднев.

Поклонники гитарной музыки хорошо знакомы с его многогранным творчество. Сергей создал особое направление в гитарном исполнительстве, построенного на русском фольклоре, и основал собственную школу «Русский стиль игры на гитаре».

В овеянные волшебной атмосферой предновогодние дни легендарный музыкант приглашает тульскую публику на свой новый творческий проект «Гитарный калейдоскоп с Сергеем Рудневым».

Этот музыкальный праздник представит слушателям самый широкий спектр гитарной музыки - от классики до латино и джаза в самых разных ансамблевых сочетаниях, и подарит незабываемые впечатления и отличное настроение!

В концерте принимают участие гитарные звёзды России Роман Зорькин и Владимир Митяков, а также артисты Тульской областной филармонии Алексей Симоновский (гитара), Наталия Львова (скрипка), Сергей Редков (перкуссия) и Сергей Лукьянчиков (вокал). Гость программы - Геннадий Минченков (аккордеон).