12 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт Елены Ваенги.

Елена Ваенга — это природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере. Эта диалектика души видна и в музыкальных произведениях, которые Елена создает на сцене. Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен. Елена в интервью шутила, что, на самом деле, замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля юмора, а всё остальное - исповедь.

Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос становится очевиден тем, кто хоть раз побывал на её концерте. Она не терпит небрежности в работе, всё должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна.

А главное — одинакова и в жизни, и на сцене.



Стоимость: от 2000 руб.