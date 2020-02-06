Дисциплина безбольной биты
В «Типографии» выступят тульские представители музыкального направления гаражный рок группа «Дисциплина Безбольной Биты». Музыканты закатят большую вечеринку в честь своего нового альбома «Без Боли». На разогреве выступит неподражаемый представитель тульской альтернативной музыки Фликкер.
Приятный сюрприз - бесплатный напиток на входе.
Стоимость: 250 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 февраля 2020, пятница
20:00
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽