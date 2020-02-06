афиша
афиша
Регистрация
Дисциплина безбольной биты

Дисциплина безбольной биты

В «Типографии» выступят тульские представители музыкального направления гаражный рок группа «Дисциплина Безбольной Биты». Музыканты закатят большую вечеринку в честь своего нового альбома «Без Боли». На разогреве выступит неподражаемый представитель тульской альтернативной музыки Фликкер.

Приятный сюрприз - бесплатный напиток на входе.

Стоимость: 250 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 февраля 2020, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Nina Garnet
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
Купить билет
14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Same_Peяson
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.