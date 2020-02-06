В «Типографии» выступят тульские представители музыкального направления гаражный рок группа «Дисциплина Безбольной Биты». Музыканты закатят большую вечеринку в честь своего нового альбома «Без Боли». На разогреве выступит неподражаемый представитель тульской альтернативной музыки Фликкер.

Приятный сюрприз - бесплатный напиток на входе.

Стоимость: 250 р.