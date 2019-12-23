В Тульской филармонии выступит знаменитый российский пианист Денис Мацуев в сопровождении Тульского филармонического оркестра.

Вся жизнь Дениса Леонидовича состоит из постоянных концертов и музыкальных проектов. Он ежегодно выступает на Международном фестивале «Звезды Байкала». Кроме этого, является художественным руководителем форума нового поколения музыкантов Crescendo.

В декабре 2011 года Мацуев стал почётным профессором МГУ. Продолжил сотрудничество с Межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена», став президентом этого фонда. Главной задачей Фонда является дальнейшее образование талантливых детей и художественное воспитание молодёжи во всех регионах Российской Федерации.

Мацуев является арт-директором фонда им. Сергея Рахманинова. В феврале 2006 года пианист вошёл в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. 14 сентября 2011 года Мацуев открыл в родном Иркутске концертный зал на 60 человек — «Дом музыки Дениса Мацуева». В 2012 году возглавил Общественный совет при Министерстве культуры РФ. В 2013—2014 годах участвовал в серии благотворительных концертов в пользу пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке России в 2013 году. Денис Мацуев - член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации с 2016 года.

Все концерты музыканта собирают аншлаги, билеты на них распродаются мгновенно. Многие поклонники восхищаются творчеством Мацуева, считая его чуть ли не гением. Независимо от того, что пианист играет, джаз или классику, он всегда страстен и щедр. Его техника исполнения совершенна, свободна и естественна.