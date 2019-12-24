День рождения Элвиса
В Concert Hall состоится новогодняя вечеринка в стиле рокабилли. На сцене выступят тульские группы Stressor и Alex & The Diamonds Hand.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
8 января 2020, среда
20:00
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽