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Чёрная речка

Чёрная речка

В «Типографии» выступит кировский панк-коллектив «Чёрная речка». На концерте музыканты презентуют свой новый мини-альбом «О».

Группа существует с 2013 года и принадлежит изначально к кировской панк-сцене. С 2016 года после выхода альбома «Чужие/Свои», группа живет на два города — Киров и Санкт-Петербург, что не мешает ей, хотя и редко, давать большие концерты.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2019, суббота
19:00
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