Чёрная речка
В «Типографии» выступит кировский панк-коллектив «Чёрная речка». На концерте музыканты презентуют свой новый мини-альбом «О».
Группа существует с 2013 года и принадлежит изначально к кировской панк-сцене. С 2016 года после выхода альбома «Чужие/Свои», группа живет на два города — Киров и Санкт-Петербург, что не мешает ей, хотя и редко, давать большие концерты.
Стоимость: 300 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2019, суббота
19:00
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
22 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽