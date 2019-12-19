В «Типографии» выступит кировский панк-коллектив «Чёрная речка». На концерте музыканты презентуют свой новый мини-альбом «О».

Группа существует с 2013 года и принадлежит изначально к кировской панк-сцене. С 2016 года после выхода альбома «Чужие/Свои», группа живет на два города — Киров и Санкт-Петербург, что не мешает ей, хотя и редко, давать большие концерты.

Стоимость: 300 р.