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Байкерская елка

Байкерская елка

28 декабря в тульском рок-клубе М2 состоится Байкерская Елка — 2020! В программе различные конкурсы, игрища и большой концерт.

Хиты легендарных групп «АРИЯ», Iron Maiden, Кипелов, «Черный Кофе» в исполнении трибьют-группы Last Empire и мощные хиты AC/DC от Moscow Rock Revival.

Стоимость: в костюме: 250 руб., без костюма — 500 руб.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
28 декабря 2019, суббота
19:00
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