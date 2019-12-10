28 декабря в тульском рок-клубе М2 состоится Байкерская Елка — 2020! В программе различные конкурсы, игрища и большой концерт.



Хиты легендарных групп «АРИЯ», Iron Maiden, Кипелов, «Черный Кофе» в исполнении трибьют-группы Last Empire и мощные хиты AC/DC от Moscow Rock Revival.



Стоимость: в костюме: 250 руб., без костюма — 500 руб.