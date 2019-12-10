Байкерская елка
28 декабря в тульском рок-клубе М2 состоится Байкерская Елка — 2020! В программе различные конкурсы, игрища и большой концерт.
Хиты легендарных групп «АРИЯ», Iron Maiden, Кипелов, «Черный Кофе» в исполнении трибьют-группы Last Empire и мощные хиты AC/DC от Moscow Rock Revival.
Стоимость: в костюме: 250 руб., без костюма — 500 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
28 декабря 2019, суббота
19:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽