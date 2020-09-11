Заклятье. Дом 32
Страна:
Испания, 2020
Премьера:
в РФ 24.09.2020
Режиссер:
Альберт Пинто
Актеры:
Бегонья Варгас, Серджо Кастелланос, Хосе Луис Де Мадарьяга, Конча Веласко, Мария Бальестерос, Роса Альварес, Антонио дель Ольмо
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
104 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,33
Основано на реальных событиях. Начало 70-х. До эпизода Амитивилля. Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро семья понимает, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Чтобы выжить, семье нужно разгадать тайну дома 32…
Сегодня
|22:30
|Алмаз Синема
Завтра
|22:30
|Алмаз Синема
19 сентября, суббота
|22:30
|Алмаз Синема
20 сентября, воскресенье
|22:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:30
19 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
22:30
20 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
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22:30
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 - 19 сентября
₽ Билеты: 350 ₽