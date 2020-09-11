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Заклятье. Дом 32

Заклятье. Дом 32

Страна:
Испания, 2020
 
Премьера:
в РФ 24.09.2020
 
Режиссер:
Альберт Пинто
  
Актеры:
Бегонья Варгас, Серджо Кастелланос, Хосе Луис Де Мадарьяга, Конча Веласко, Мария Бальестерос, Роса Альварес, Антонио дель Ольмо
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,33
          
 

Основано на реальных событиях. Начало 70-х. До эпизода Амитивилля. Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро семья понимает, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Чтобы выжить, семье нужно разгадать тайну дома 32…

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Сегодня
22:30 Алмаз Синема
Завтра
22:30 Алмаз Синема
19 сентября, суббота
22:30 Алмаз Синема
20 сентября, воскресенье
22:30 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
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19 ноября, четверг 18:00
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 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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