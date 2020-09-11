Заклятье. Дом 32

Страна: Испания, 2020

Премьера: в РФ 24.09.2020

Режиссер: Альберт Пинто

Актеры: Бегонья Варгас, Серджо Кастелланос, Хосе Луис Де Мадарьяга, Конча Веласко, Мария Бальестерос, Роса Альварес, Антонио дель Ольмо

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 104 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,33

Основано на реальных событиях. Начало 70-х. До эпизода Амитивилля. Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро семья понимает, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Чтобы выжить, семье нужно разгадать тайну дома 32…