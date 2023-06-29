Премьера: 27.07.2023

Режиссер: Андрей Богатырев

Актеры: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Федор Лавров, Екатерина Лисина, Александр Лыков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Михаил Горевой, Алексей Шевченков, Полина Давыдова, Кузьма Котрелев, Павел Абраменков, Денис Кузнецов

Жанр: Комедия, Военный

Рейтинг: 6.40

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча!