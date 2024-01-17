Вкус страха
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Ан Сан Хун, Юн Ын Ген, Ким Ен Гюн, Им Дэ Ун, Чхэ Е Чжун
Актеры:
Ким Чу Рен, Чо Чжэ Юн, Пак Со И, Ли Чжу Ен, Юн Хен Мин, Син Юнь Су, Ким Тхэ Хун, Ким Дон Ен, Чан Гван, Ким Хо Чжон, Ю Да Ин
Жанр:
Детективы, Ужасы
Продолжительноcть:
118 минут
Тик-так, тик-так... Пришло время попробовать страх на вкус. 10 историй, объединенных темой мистических и потусторонних явлений, где в попытках выжить герои сталкиваются не только с паранормальными явлениями, но и собственными демонами.
Сегодня
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
21 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
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