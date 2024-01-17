Вкус страха

Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Ан Сан Хун, Юн Ын Ген, Ким Ен Гюн, Им Дэ Ун, Чхэ Е Чжун

Актеры: Ким Чу Рен, Чо Чжэ Юн, Пак Со И, Ли Чжу Ен, Юн Хен Мин, Син Юнь Су, Ким Тхэ Хун, Ким Дон Ен, Чан Гван, Ким Хо Чжон, Ю Да Ин

Жанр: Детективы, Ужасы

Продолжительноcть: 118 минут

Тик-так, тик-так... Пришло время попробовать страх на вкус. 10 историй, объединенных темой мистических и потусторонних явлений, где в попытках выжить герои сталкиваются не только с паранормальными явлениями, но и собственными демонами.