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Вкус страха

Вкус страха

Премьера:
18.01.2024
 
Режиссер:
Ан Сан Хун, Юн Ын Ген, Ким Ен Гюн, Им Дэ Ун, Чхэ Е Чжун
  
Актеры:
Ким Чу Рен, Чо Чжэ Юн, Пак Со И, Ли Чжу Ен, Юн Хен Мин, Син Юнь Су, Ким Тхэ Хун, Ким Дон Ен, Чан Гван, Ким Хо Чжон, Ю Да Ин
  
Жанр:
Детективы, Ужасы
  
Продолжительноcть:
118 минут
  

Тик-так, тик-так... Пришло время попробовать страх на вкус. 10 историй, объединенных темой мистических и потусторонних явлений, где в попытках выжить герои сталкиваются не только с паранормальными явлениями, но и собственными демонами.

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