афиша
афиша
Регистрация
Викинг

Викинг

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 29.12.2016
 
Режиссер:
Андрей Кравчук
  
Актеры:
Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

 

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

Купить билет
Сегодня
09:00 Октябрь
10:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 ДК им. Горького (Киреевск)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Азимут (Богородицк)
10:00 Родина (Ясногорск)
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 ДК Белёва
10:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:10 Киносити
10:50 Киносити
11:50 Киносити
12:25 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
13:50 Азот (Новомосковск)
13:50 Синема Стар
14:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 ДК Белёва
14:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:30 Кинотеатр Венёва
14:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:30 Новая Заря (Плавск)
14:30 Азимут (Богородицк)
14:30 Юность (Узловая)
14:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:30 Синема 3D (Кимовск)
14:30 Киносити
14:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:30 Родина (Ясногорск)
14:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:30 ДК им. Горького (Киреевск)
14:50 Химик (Ефремов)
15:30 Киносити
15:30 Октябрь
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Химик (Ефремов)
17:45 Синема Стар
18:10 Киносити
18:50 Киносити
19:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:00 ДК им. Горького (Киреевск)
19:00 Родина (Ясногорск)
19:00 Кинотеатр Венёва
19:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:00 Юность (Узловая)
19:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:00 ДК Белёва
19:00 Азимут (Богородицк)
19:00 Новая Заря (Плавск)
19:00 Синема 3D (Кимовск)
19:40 Химик (Ефремов)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:15 Киносити
20:50 Киносити
21:30 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
22:05 Азот (Новомосковск)
22:15 Октябрь
22:55 Киносити
23:30 Киносити
00:05 Синема Стар
00:55 Октябрь
02:00 Азот (Новомосковск)
Завтра
09:00 Октябрь
10:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 ДК им. Горького (Киреевск)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Азимут (Богородицк)
10:00 Родина (Ясногорск)
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 ДК Белёва
10:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:10 Киносити
10:50 Киносити
11:50 Киносити
12:25 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
13:50 Азот (Новомосковск)
13:50 Синема Стар
14:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 ДК Белёва
14:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:30 Кинотеатр Венёва
14:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:30 Новая Заря (Плавск)
14:30 Азимут (Богородицк)
14:30 Юность (Узловая)
14:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:30 Синема 3D (Кимовск)
14:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:30 Родина (Ясногорск)
14:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:30 ДК им. Горького (Киреевск)
14:30 Киносити
14:50 Химик (Ефремов)
15:30 Октябрь
15:30 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Химик (Ефремов)
17:45 Синема Стар
18:10 Киносити
18:50 Киносити
19:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:00 ДК им. Горького (Киреевск)
19:00 Родина (Ясногорск)
19:00 Кинотеатр Венёва
19:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:00 Юность (Узловая)
19:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:00 ДК Белёва
19:00 Азимут (Богородицк)
19:00 Новая Заря (Плавск)
19:00 Синема 3D (Кимовск)
19:40 Химик (Ефремов)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:15 Киносити
20:50 Киносити
21:30 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
22:05 Азот (Новомосковск)
22:15 Октябрь
22:55 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Киносити
00:55 Октябрь
02:00 Азот (Новомосковск)
31 декабря, суббота
09:00 Октябрь
10:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 ДК им. Горького (Киреевск)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Азимут (Богородицк)
10:00 Родина (Ясногорск)
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 ДК Белёва
10:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:10 Киносити
10:50 Киносити
11:50 Киносити
12:05 Синема Стар
12:25 Химик (Ефремов)
12:50 Киносити
13:50 Азот (Новомосковск)
14:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 ДК Белёва
14:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:30 Кинотеатр Венёва
14:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:30 Новая Заря (Плавск)
14:30 Азимут (Богородицк)
14:30 Юность (Узловая)
14:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:30 Синема 3D (Кимовск)
14:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:30 Родина (Ясногорск)
14:30 ДК им. Горького (Киреевск)
14:30 Киносити
14:50 Химик (Ефремов)
15:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 Октябрь
17:00 Победа (Новомосковск)
17:10 Киносити
17:15 Химик (Ефремов)
17:30 Киносити
19:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:00 ДК им. Горького (Киреевск)
19:00 Родина (Ясногорск)
19:00 Кинотеатр Венёва
19:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:00 Юность (Узловая)
19:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:00 ДК Белёва
19:00 Азимут (Богородицк)
19:00 Новая Заря (Плавск)
19:00 Синема 3D (Кимовск)
19:40 Химик (Ефремов)
19:40 Азот (Новомосковск)
19:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:50 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
22:05 Химик (Ефремов)
22:05 Азот (Новомосковск)
22:15 Октябрь
00:10 Киносити
00:55 Октябрь
01:35 Киносити
02:00 Азот (Новомосковск)
1 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:25 Химик (Ефремов)
13:00 Киносити
14:00 Синема Стар
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 ДК Белёва
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:00 Киносити
15:40 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:30 Киносити
18:45 ДК Белёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 Новая Заря (Плавск)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:40 Химик (Ефремов)
20:20 Киносити
21:10 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
23:00 Киносити
23:50 Киносити
01:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
01:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
01:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
01:40 Азимут (Богородицк)
01:40 Новая Заря (Плавск)
01:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:40 Синема 3D (Кимовск)
01:40 Юность (Узловая)
01:40 ДК Белёва
01:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
01:40 Кинотеатр Венёва
01:40 Родина (Ясногорск)
01:40 ДК им. Горького (Киреевск)
01:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
01:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
2 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
12:20 Киносити
12:25 Химик (Ефремов)
13:00 Киносити
13:50 Синема Стар
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 ДК Белёва
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:00 Киносити
15:40 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
17:45 Синема Стар
18:30 Киносити
18:45 ДК Белёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 Новая Заря (Плавск)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:40 Химик (Ефремов)
20:20 Киносити
21:10 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
23:00 Киносити
23:50 Киносити
01:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
01:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
01:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
01:40 Азимут (Богородицк)
01:40 Новая Заря (Плавск)
01:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:40 Синема 3D (Кимовск)
01:40 Юность (Узловая)
01:40 ДК Белёва
01:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
01:40 Кинотеатр Венёва
01:40 Родина (Ясногорск)
01:40 ДК им. Горького (Киреевск)
01:40 Киносити
01:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
01:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
02:30 Киносити
3 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
12:20 Киносити
12:25 Химик (Ефремов)
13:00 Киносити
13:50 Синема Стар
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 ДК Белёва
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:00 Киносити
15:40 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
17:45 Синема Стар
18:30 Киносити
18:45 ДК Белёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 Новая Заря (Плавск)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:40 Химик (Ефремов)
20:20 Киносити
21:10 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
23:00 Киносити
23:50 Киносити
01:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
01:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
01:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
01:40 Азимут (Богородицк)
01:40 Новая Заря (Плавск)
01:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:40 Синема 3D (Кимовск)
01:40 Юность (Узловая)
01:40 ДК Белёва
01:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
01:40 Кинотеатр Венёва
01:40 Родина (Ясногорск)
01:40 ДК им. Горького (Киреевск)
01:40 Киносити
01:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
01:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
02:30 Киносити
4 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
12:20 Киносити
12:25 Химик (Ефремов)
13:00 Киносити
13:50 Синема Стар
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 ДК Белёва
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:00 Киносити
15:40 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:15 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
17:45 Синема Стар
18:30 Киносити
18:45 ДК Белёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 Новая Заря (Плавск)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:40 Химик (Ефремов)
20:20 Киносити
21:10 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
23:00 Киносити
23:50 Киносити
01:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
01:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
01:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
01:40 Азимут (Богородицк)
01:40 Новая Заря (Плавск)
01:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:40 Синема 3D (Кимовск)
01:40 Юность (Узловая)
01:40 ДК Белёва
01:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
01:40 Кинотеатр Венёва
01:40 Родина (Ясногорск)
01:40 ДК им. Горького (Киреевск)
01:40 Киносити
01:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
01:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
02:30 Киносити
5 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:25 Синема Стар
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:40 Киносити
02:30 Киносити
6 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
7 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
19:35 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
00:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
00:05 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
8 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
19:35 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
00:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
00:05 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
9 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
23:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11 января 2017
10:00 Химик (Ефремов)
12:25 Химик (Ефремов)
14:50 Химик (Ефремов)
14:55 Юность (Узловая)
14:55 ДК Белёва
14:55 Азимут (Богородицк)
14:55 Кинотеатр Венёва
14:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:55 Новая Заря (Плавск)
14:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:55 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:55 Синема 3D (Кимовск)
14:55 Родина (Ясногорск)
14:55 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:55 ДК им. Горького (Киреевск)
14:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:55 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:15 Химик (Ефремов)
18:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:45 Родина (Ясногорск)
18:45 Кинотеатр Венёва
18:45 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:45 ДК им. Горького (Киреевск)
18:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:45 Юность (Узловая)
18:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:45 Синема 3D (Кимовск)
18:45 Азимут (Богородицк)
18:45 ДК Белёва
18:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:45 Новая Заря (Плавск)
19:40 Химик (Ефремов)
22:05 Химик (Ефремов)
23:15 ДК им. Горького (Киреевск)
23:15 Юность (Узловая)
23:15 ДК Белёва
23:15 Синема 3D (Кимовск)
23:15 Родина (Ясногорск)
23:15 Азимут (Богородицк)
23:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:15 Кинотеатр Венёва
23:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:15 Новая Заря (Плавск)
23:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
23:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
23:15 ДК Тёпло-Огарёвского района
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика