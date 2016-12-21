Викинг
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 29.12.2016
Режиссер:
Андрей Кравчук
Актеры:
Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
130 мин
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
Сегодня
Завтра
31 декабря, суббота
1 января 2017
2 января 2017
3 января 2017
4 января 2017
5 января 2017
6 января 2017
7 января 2017
8 января 2017
9 января 2017
10 января 2017
11 января 2017
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:30
19:00
|Азот (Новомосковск)
|
13:50
19:40
22:05
02:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:30
19:00
|ДК Белёва
|
10:00
14:30
19:00
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
10:00
14:30
19:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
10:00
14:30
19:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
14:30
19:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
14:30
19:00
|Киносити
|
10:10
10:50
11:50
12:50
14:30
15:30
18:10
18:50
20:15
20:50
21:30
22:55
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:30
19:00
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
14:30
19:00
|Октябрь
|
09:00
15:30
22:15
00:55
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
14:30
19:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
14:30
19:00
|Синема Стар
|
13:50
17:45
00:05
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
14:30
19:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
14:30
19:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:00
14:30
19:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:30
19:00
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:30
19:00
|Азот (Новомосковск)
|
13:50
19:40
22:05
02:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:30
19:00
|ДК Белёва
|
10:00
14:30
19:00
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
10:00
14:30
19:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
10:00
14:30
19:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
14:30
19:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
14:30
19:00
|Киносити
|
10:10
10:50
11:50
12:50
14:30
15:30
18:10
18:50
20:15
20:50
21:30
22:55
23:30
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:30
19:00
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
14:30
19:00
|Октябрь
|
09:00
15:30
22:15
00:55
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
14:30
19:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
14:30
19:00
|Синема Стар
|
13:50
17:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
14:30
19:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
14:30
19:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:00
14:30
19:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:30
19:00
31 декабря, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:30
19:00
|Азот (Новомосковск)
|
13:50
19:40
22:05
02:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
14:30
19:00
|ДК Белёва
|
10:00
14:30
19:00
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
10:00
14:30
19:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
10:00
14:30
19:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:20
19:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
14:30
19:00
|Киносити
|
10:10
10:50
11:50
12:50
14:30
17:10
17:30
00:10
01:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:30
19:00
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
14:30
19:00
|Октябрь
|
09:00
15:30
22:15
00:55
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
14:30
19:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
14:30
19:00
|Синема Стар
|
12:05
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
14:30
19:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
14:30
19:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:00
15:20
19:50
|Юность (Узловая)
|
10:00
14:30
19:00
1 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
01:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
01:40
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
01:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
01:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
01:40
|Киносити
|
12:20
13:00
15:00
15:40
17:40
18:30
20:20
21:10
23:00
23:50
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
01:40
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
01:40
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема Стар
|
14:00
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
01:45
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
01:40
2 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
01:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
01:40
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
01:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
01:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
01:40
|Киносити
|
10:20
12:20
13:00
15:00
15:40
17:40
18:30
20:20
21:10
23:00
23:50
01:40
02:30
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
01:40
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
01:40
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема Стар
|
13:50
17:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
01:45
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
01:40
3 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
01:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
01:40
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
01:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
01:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
01:40
|Киносити
|
10:20
12:20
13:00
15:00
15:40
17:40
18:30
20:20
21:10
23:00
23:50
01:40
02:30
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
01:40
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
01:40
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема Стар
|
13:50
17:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
01:45
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
01:40
4 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
01:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
01:40
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
01:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
01:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
01:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
01:40
|Киносити
|
10:20
12:20
13:00
15:00
15:40
17:40
18:30
20:20
21:10
23:00
23:50
01:40
02:30
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
01:40
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
01:40
|Победа (Новомосковск)
|
17:00
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
01:40
|Синема Стар
|
13:50
17:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
01:40
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
01:45
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
01:40
5 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
23:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Киносити
|
01:40
02:30
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема Стар
|
16:25
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
23:15
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15
6 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
23:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
23:15
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15
7 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:45
19:35
00:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
15:45
19:35
00:05
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15
8 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:45
19:35
00:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
15:45
19:35
00:05
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15
9 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
23:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
23:15
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15
10 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
23:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
23:15
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15
11 января 2017
|Азимут (Богородицк)
|
14:55
18:45
23:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Белёва
|
14:55
18:45
23:15
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
14:55
18:45
23:15
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
14:55
18:45
23:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:55
18:45
23:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:55
18:45
23:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:55
18:45
23:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:55
18:45
23:15
|Родина (Ясногорск)
|
14:55
18:45
23:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
14:55
18:45
23:15
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:25
14:50
17:15
19:40
22:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:55
18:45
23:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:55
18:45
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:55
18:45
23:15
|Юность (Узловая)
|
14:55
18:45
23:15