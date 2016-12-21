Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 29.12.2016

Режиссер: Андрей Кравчук

Актеры: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 130 мин

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…