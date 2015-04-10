TheatreHD: Доктор Фауст
Страна:
Великобритания, 2011
Режиссер:
Мэттью Данстер
Актеры:
Артур Дарвилл, Пол Хилтон, Найджел Кук, Феликс Скотт, Беатриз Ромилли, Шарлотта Брум, Джонатан Каллен, Роберт Гудэйл
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
147 мин
Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека. Пьеса Кристофера Марло «Доктор Фауст» считается одной из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира.