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TheatreHD: Доктор Фауст

TheatreHD: Доктор Фауст

Страна:
Великобритания, 2011
 
Режиссер:
Мэттью Данстер
  
Актеры:
Артур Дарвилл, Пол Хилтон, Найджел Кук, Феликс Скотт, Беатриз Ромилли, Шарлотта Брум, Джонатан Каллен, Роберт Гудэйл
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
147 мин
  

 

Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека. Пьеса Кристофера Марло «Доктор Фауст» считается одной из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира.

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