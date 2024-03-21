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Стражи Вселенной: Как приручить динозавров

Стражи Вселенной: Как приручить динозавров

Премьера:
21.03.2024
 
Режиссер:
Лю Пэн
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия — охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы, он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца.

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