Стражи Вселенной: Как приручить динозавров

Премьера: 21.03.2024

Режиссер: Лю Пэн

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 94 минуты

Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия — охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы, он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца.