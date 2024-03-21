Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
Премьера:
21.03.2024
Режиссер:
Лю Пэн
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
94 минуты
Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия — охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы, он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца.
Сегодня
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16 марта, суббота
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10:40
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17 марта, воскресенье
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10:40
|Люксор Тула
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14:20
|Люксор Тула
Сегодня
|Люксор Тула
|
10:40
14:20
16 марта, суббота
|Люксор Тула
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10:40
14:20
17 марта, воскресенье
|Люксор Тула
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10:40
14:20
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