Стальная хватка
Премьера:
11.01.2024
Режиссер:
Шон Деркин
Актеры:
Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Холт МакКаллани, Лили Джеймс, Брейди Пирс, Кевин Антон, Бретт Бьюбей, Кэззи Луис Серегино
Жанр:
Биография, Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
130 минут
Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырех сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.
Сегодня
|
12:35
|Алмаз Синема
|
15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Синема Стар
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:35
|Алмаз Синема
|
15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Алмаз Синема
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Синема Стар
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, воскресенье
|
20:20
|Синема Стар
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, понедельник
|
20:20
|Синема Стар
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, вторник
|
20:20
|Синема Стар
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
|
20:20
|Синема Стар
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:35
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:50
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
23:35
|Синема Стар
|
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:35
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:50
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
23:35
|Синема Стар
|
21:40
13 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:35
|Синема Стар
|
21:40
14 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
23:40
|Синема Стар
|
20:20
15 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
23:40
|Синема Стар
|
20:20
16 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
23:35
|Синема Стар
|
20:20
17 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
23:35
|Синема Стар
|
20:20
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