Стальная хватка

Премьера: 11.01.2024

Режиссер: Шон Деркин

Актеры: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Холт МакКаллани, Лили Джеймс, Брейди Пирс, Кевин Антон, Бретт Бьюбей, Кэззи Луис Серегино

Жанр: Биография, Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 130 минут

Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырех сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.