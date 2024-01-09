  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Стальная хватка - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Стальная хватка

Стальная хватка

Премьера:
11.01.2024
 
Режиссер:
Шон Деркин
  
Актеры:
Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Холт МакКаллани, Лили Джеймс, Брейди Пирс, Кевин Антон, Бретт Бьюбей, Кэззи Луис Серегино
  
Жанр:
Биография, Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
130 минут
  

Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырех сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.

0
Касса
Елки-10
2 декабря - 17 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Стальная хватка
11 - 17 января
Алмаз Синема
Воздух
18 - 24 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Красная Шапочка. Онлайн
12 января, пятница 00:00
Кинотеатр (Суворов)
Великолепная пятерка
28 декабря - 17 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Помилование
4 мая - 19 января 2023
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.