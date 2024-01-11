Спасти Санту

Премьера: 11.01.2024

Режиссер: Хоакин Масон

Актеры: Сантьяго Сегура, Мария Ботто, Пабло Чиапелья, Эрнесто Севилья, Мери Англес, Эйдер Урибе, Эмилио Гавира, Рут Армас, Унакс Хейден, Рауль Юсте, Фелипе Лоренцо

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 97 минут

Накануне рождественской ночи невезучий папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него. Сможет ли он исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своего собственного сына и спасти Рождество и Новый год?