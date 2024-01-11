Спасти Санту
Премьера:
11.01.2024
Режиссер:
Хоакин Масон
Актеры:
Сантьяго Сегура, Мария Ботто, Пабло Чиапелья, Эрнесто Севилья, Мери Англес, Эйдер Урибе, Эмилио Гавира, Рут Армас, Унакс Хейден, Рауль Юсте, Фелипе Лоренцо
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
97 минут
Накануне рождественской ночи невезучий папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него. Сможет ли он исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своего собственного сына и спасти Рождество и Новый год?
Сегодня
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, воскресенье
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, понедельник
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, вторник
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
13 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
14 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
15 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
16 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
17 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
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