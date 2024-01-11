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Спасти Санту

Спасти Санту

Премьера:
11.01.2024
 
Режиссер:
Хоакин Масон
  
Актеры:
Сантьяго Сегура, Мария Ботто, Пабло Чиапелья, Эрнесто Севилья, Мери Англес, Эйдер Урибе, Эмилио Гавира, Рут Армас, Унакс Хейден, Рауль Юсте, Фелипе Лоренцо
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
97 минут
  

Накануне рождественской ночи невезучий папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него. Сможет ли он исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своего собственного сына и спасти Рождество и Новый год?

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