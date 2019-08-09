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Синяя бездна 2

Синяя бездна 2

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 15.08.2019
 
Режиссер:
Йоханнес Робертс
  
Актеры:
Джон Корбетт, Ниа Лонг, Систин Роуз Сталлоне, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла
  
Жанр:
ужасы, приключения
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром — теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул.

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