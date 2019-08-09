Синяя бездна 2

Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 15.08.2019

Режиссер: Йоханнес Робертс

Актеры: Джон Корбетт, Ниа Лонг, Систин Роуз Сталлоне, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла

Жанр: ужасы, приключения

Продолжительноcть: 90 мин

Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром — теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул.