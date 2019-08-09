Синяя бездна 2
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 15.08.2019
Режиссер:
Йоханнес Робертс
Актеры:
Джон Корбетт, Ниа Лонг, Систин Роуз Сталлоне, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла
Жанр:
ужасы, приключения
Продолжительноcть:
90 мин
Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром — теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул.
Сегодня
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
Завтра
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
|00:05
|Киносити
22 августа, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:40
23:30
|Киносити
|
22:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:40
23:30
|Киносити
|
22:20
00:05
17 августа, суббота
|Киносити
|
22:20
00:05
01:55
18 августа, воскресенье
|Киносити
|
22:20
00:05
01:55
19 августа, понедельник
|Киносити
|
22:20
00:05
20 августа, вторник
|Киносити
|
22:20
00:05
21 августа, среда
|Киносити
|
22:20
00:05
22 августа, четверг
|Киносити
|
00:05