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Сезон охоты: Суперкоманда

Сезон охоты: Суперкоманда

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Ван Ци
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
86 минут
  

Когда у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку, он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, им предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных. Городские приключения суперкоманды начинаются!

Сегодня
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:05
Алмаз Синема
10:30
Люксор Тула
10:40
Люксор Тула
11:25
Иллизиум (Новомосковск)
11:40
Алмаз Синема
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Люксор Тула
14:30
Люксор Тула
15:10
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:05
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
11:25
Иллизиум (Новомосковск)
11:40
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Люксор Тула
15:10
Иллизиум (Новомосковск)
24 февраля, суббота
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:05
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
11:40
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Люксор Тула
25 февраля, воскресенье
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:05
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
11:40
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Люксор Тула
26 февраля, понедельник
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:05
Алмаз Синема
11:40
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, вторник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:05
Алмаз Синема
11:40
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 февраля, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:05
Алмаз Синема
11:40
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Объектив
19 августа - 25 февраля 2023
Люксор Тула
Сезон охоты: Суперкоманда
22 - 28 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Детектив Табо
18 - 28 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
В Арктику
28 февраля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Три мушкетера: Миледи
8 - 25 февраля
Люксор Тула
Прошлые жизни
27 февраля, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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