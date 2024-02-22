Сезон охоты: Суперкоманда

Премьера: 22.02.2024

Режиссер: Ван Ци

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 86 минут

Когда у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку, он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, им предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных. Городские приключения суперкоманды начинаются!