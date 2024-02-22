Сезон охоты: Суперкоманда
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Ван Ци
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
86 минут
Когда у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку, он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, им предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных. Городские приключения суперкоманды начинаются!
Сегодня
Завтра
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:40
|Люксор Тула
|
11:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Люксор Тула
|
15:10
|Иллизиум (Новомосковск)
24 февраля, суббота
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:40
|Люксор Тула
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Люксор Тула
25 февраля, воскресенье
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:40
|Люксор Тула
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Люксор Тула
26 февраля, понедельник
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:05
|Алмаз Синема
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, вторник
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:05
|Алмаз Синема
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 февраля, среда
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:05
|Алмаз Синема
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
10:30
10:40
14:25
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
10:40
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
24 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
10:40
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
25 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Люксор Тула
|
10:40
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
26 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
27 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
28 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
10:05
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
19 августа - 25 февраля 2023
22 - 28 февраля
18 - 28 февраля
28 февраля, среда 00:00
8 - 25 февраля
27 февраля, вторник 00:00