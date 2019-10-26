Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 31.10.2019

Режиссер: Сарик Андреасян

Актеры: Даниил Муравьев-Изотов, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова, Константин Лавроненко, Грант Тохатян, Елизавета Моряк, Кристина Орса, Елена Борщева, Клим Бердинский

Жанр: детский, семейный, приключения, фантастика

Продолжительноcть: 90 мин

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.