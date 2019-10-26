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Робо

Робо

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 31.10.2019
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Даниил Муравьев-Изотов, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова, Константин Лавроненко, Грант Тохатян, Елизавета Моряк, Кристина Орса, Елена Борщева, Клим Бердинский
  
Жанр:
детский, семейный, приключения, фантастика
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

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