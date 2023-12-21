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Реинкарнация. Картины с того света

Реинкарнация. Картины с того света

Премьера:
28.12.2023
 
Режиссер:
Сурапонг Пленсанг
  
Актеры:
Байрон Бишоп, Сахаджак Бунтанакит, Чаянит Чансангавей, Никхун, Нуттхатча Падован, Мачида Суттикунпанит
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  

После самоубийства известного художника его дочь Руя унаследовала коллекцию загадочных картин отца. Она решает отреставрировать картины для последующей продажи. Молодой художник Тим соглашается заняться реставрацией, еще не зная, что вскоре попадет в ужасающую ловушку.

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