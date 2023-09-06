По волнам: Искусство звука в кино

Премьера: 22.07.2020

Режиссер: Мидж Костин

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 94 минуты

Считается, что кино — это, прежде всего, визуальный ряд: на заре кинематографа фильмы и вовсе были немыми, но сегодня мы не можем представить себе мелодраму или блокбастер без шепота, музыки, взрывов или гнетущей тишины. За столетие то, что было технологически неотлаженной новинкой, превратилось в самостоятельное направление кинопроизводства — и, шире, искусства, которое при этом остается за кадром (буквально). «По волнам» — это захватывающая история эволюции звука в кино, изложенная влиятельным игроком индустрии: автор фильма Мидж Костин работала звукорежиссером на картинах Джона Уотерса и Тони Скотта и несколько раз номинировалась на «Оскар». Ее дебют рассказывает о рождении голливудского саунд-дизайна и о том, как он прошел грандиозный путь — от голоса Эла Джолсона в «Певце джаза» и рыка леопарда, записанного Мюрреем Спиваком для «Кинг Конга» 1933 года, до космических перестрелок «Звездных войн» и психоделических акустических ландшафтов «Апокалипсиса сегодня». Удачным образом взгляд создательницы не сфокусирован на композиторах (о музыке здесь, конечно, говорится, но как уверяют звукорежиссеры, ссылаясь на Джона Кейджа, шумы и тишина — это тоже музыка) и не зациклен на технической стороне вопроса: в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Кристофер Нолан и София Коппола, которые рассуждают о своем видении кинозвука. В этой истории есть место своим вехам и своим секретам (треск ломающихся макарон и хруст крахмала могут имитировать многое), своим героям и изгоям, а также — и это, наверное, самое главное — моментам триумфа, когда в блестящая режиссерская работа совпадает с не менее великолепной работой звукорежиссера. Так и появляются звуки, благодаря которым мы навсегда запоминаем и моментально узнаем фильмы — будь то рев Чубакки или вертолетная атака под «Полет валькирий».