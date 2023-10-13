Планета Максимус
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Александр Петров
Актеры:
Александр Петров, Екатерина Чаннова
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
96 минут
Киноверсия драматического шоу Саши Петрова, вдохновленного трагической судьбой его друга Макса. Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас. Уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку.
Сегодня
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, воскресенье
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, понедельник
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, вторник
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 октября, среда
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
22 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
19:05
23 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
19:05
24 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
19:05
25 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
19:05
19 - 25 октября
24 сентября - 25 октября
11 мая - 25 октября
19 августа - 25 октября
26 сентября - 25 октября
12 - 25 октября