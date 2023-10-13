Планета Максимус

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Александр Петров

Актеры: Александр Петров, Екатерина Чаннова

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 96 минут

Киноверсия драматического шоу Саши Петрова, вдохновленного трагической судьбой его друга Макса. Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас. Уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку.