Отчаянные аферистки
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 09.09.2021
Режиссер:
Арон Годет, Гита Пуллапилли
Актеры:
Кристен Белл, Кирби Хауэлл-Баптист, Пол Уолтер Хаузер, Винс Вон, Джоэл МакХэйл, Стивен Рут, Гарретт Вэрэйнг, Ник Кассаветис, Энни Мумоло, Джек МакБрайер
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
111 мин
Бюджет:
$7 000 000,00
Конни и ДжоДжо ? лучшие подруги, которые погрязли в быту и домашней рутине. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все ? модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не два копа, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему.
Сегодня
|18:00
|Синема Стар
Завтра
|18:00
|Синема Стар
11 сентября, суббота
|18:00
|Синема Стар
12 сентября, воскресенье
|18:00
|Синема Стар
13 сентября, понедельник
|18:00
|Синема Стар
14 сентября, вторник
|18:00
|Синема Стар
15 сентября, среда
|18:00
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
18:00
Завтра
|Синема Стар
|
18:00
11 сентября, суббота
|Синема Стар
|
18:00
12 сентября, воскресенье
|Синема Стар
|
18:00
13 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
18:00
14 сентября, вторник
|Синема Стар
|
18:00
15 сентября, среда
|Синема Стар
|
18:00
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽