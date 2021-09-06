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Отчаянные аферистки

Отчаянные аферистки

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 09.09.2021
 
Режиссер:
Арон Годет, Гита Пуллапилли
  
Актеры:
Кристен Белл, Кирби Хауэлл-Баптист, Пол Уолтер Хаузер, Винс Вон, Джоэл МакХэйл, Стивен Рут, Гарретт Вэрэйнг, Ник Кассаветис, Энни Мумоло, Джек МакБрайер
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
111 мин
  
Бюджет:
$7 000 000,00
  

Конни и ДжоДжо ? лучшие подруги, которые погрязли в быту и домашней рутине. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все ? модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не два копа, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему.

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Сегодня
18:00 Синема Стар
Завтра
18:00 Синема Стар
11 сентября, суббота
18:00 Синема Стар
12 сентября, воскресенье
18:00 Синема Стар
13 сентября, понедельник
18:00 Синема Стар
14 сентября, вторник
18:00 Синема Стар
15 сентября, среда
18:00 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Пилот
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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