Отчаянные аферистки

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 09.09.2021

Режиссер: Арон Годет, Гита Пуллапилли

Актеры: Кристен Белл, Кирби Хауэлл-Баптист, Пол Уолтер Хаузер, Винс Вон, Джоэл МакХэйл, Стивен Рут, Гарретт Вэрэйнг, Ник Кассаветис, Энни Мумоло, Джек МакБрайер

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 111 мин

Бюджет: $7 000 000,00

Конни и ДжоДжо ? лучшие подруги, которые погрязли в быту и домашней рутине. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все ? модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не два копа, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему.