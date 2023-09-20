Одной безумной ночью

Премьера: 21.09.2023

Режиссер: Каллан Дурлик

Актеры: Элиза Тейлор, Ариель Карвер-О'Нилл, Санаа Шейх, Джордж Пуллар, Блейк Ричардсон, Чарлз Граундс, Том О'Салливан, Хлоя Нг, Джейми Урета, Алекс Арко, Меган Эспинолл

Жанр: Ромком

Продолжительноcть: 86 минут

Четыре лучшие подруги перед свадьбой одной из них устраивают отвязный девичник и попадают в неожиданный круговорот приключений и новых знакомств. Они понимают, что действительно достаточно всего одной ночи, чтобы круто изменить свою жизнь.