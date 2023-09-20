Одной безумной ночью
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Каллан Дурлик
Актеры:
Элиза Тейлор, Ариель Карвер-О'Нилл, Санаа Шейх, Джордж Пуллар, Блейк Ричардсон, Чарлз Граундс, Том О'Салливан, Хлоя Нг, Джейми Урета, Алекс Арко, Меган Эспинолл
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
86 минут
Четыре лучшие подруги перед свадьбой одной из них устраивают отвязный девичник и попадают в неожиданный круговорот приключений и новых знакомств. Они понимают, что действительно достаточно всего одной ночи, чтобы круто изменить свою жизнь.
Сегодня
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, суббота
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, воскресенье
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, понедельник
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, вторник
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, среда
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
24 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
25 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
26 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
27 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
25 сентября, понедельник 00:00
24 сентября - 4 октября
26 сентября, вторник 00:00
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября