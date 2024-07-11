На гребне волны. Возвращение
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Клайв Флери
Актеры:
Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пейт, Стив Нейшн, Алекс МакТавиш, Дэвид Е.Вудли, Джонатан Уир, Алекс Флери, Виктория Флери
Жанр:
Детективы, Боевик, Криминальный
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Серфер Шон и его друзья встречаются на живописном берегу океана, чтобы почтить память отца, убитого 30 лет назад. Но Шона втягивают в опасную игру и похищают его девушку. Теперь ему придется не раз рискнуть собой и показать, на что он способен, ведь на кону стоит слишком многое.
Сегодня
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
13 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
14 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
13 июля, суббота 00:00
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