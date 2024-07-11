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На гребне волны. Возвращение

На гребне волны. Возвращение

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Клайв Флери
  
Актеры:
Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пейт, Стив Нейшн, Алекс МакТавиш, Дэвид Е.Вудли, Джонатан Уир, Алекс Флери, Виктория Флери
  
Жанр:
Детективы, Боевик, Криминальный
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Серфер Шон и его друзья встречаются на живописном берегу океана, чтобы почтить память отца, убитого 30 лет назад. Но Шона втягивают в опасную игру и похищают его девушку. Теперь ему придется не раз рискнуть собой и показать, на что он способен, ведь на кону стоит слишком многое.

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