My Little Pony: Новое поколение
Страна:
США, Ирландия, Канада, 2021
Премьера:
в РФ 23.09.2021
Режиссер:
Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Продолжительноcть:
90 мин
Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена ? у этого волшебного мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!
Сегодня
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
Завтра
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
25 сентября, суббота
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
26 сентября, воскресенье
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
27 сентября, понедельник
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
28 сентября, вторник
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
29 сентября, среда
|10:20
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
10:20
13:50
Завтра
|Синема Стар
|
10:20
13:50
25 сентября, суббота
|Синема Стар
|
10:20
13:50
26 сентября, воскресенье
|Синема Стар
|
10:20
13:50
27 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
10:20
13:50
28 сентября, вторник
|Синема Стар
|
10:20
13:50
29 сентября, среда
|Синема Стар
|
10:20
13:50
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 - 10 октября
₽ Билеты: 600-1990 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽