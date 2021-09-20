My Little Pony: Новое поколение

Страна: США, Ирландия, Канада, 2021

Премьера: в РФ 23.09.2021

Режиссер: Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 90 мин

Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена ? у этого волшебного мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!