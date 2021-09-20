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My Little Pony: Новое поколение

My Little Pony: Новое поколение

Страна:
США, Ирландия, Канада, 2021
 
Премьера:
в РФ 23.09.2021
 
Режиссер:
Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, семейный, фэнтези
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена ? у этого волшебного мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!

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Сегодня
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
Завтра
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
25 сентября, суббота
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
26 сентября, воскресенье
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
27 сентября, понедельник
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
28 сентября, вторник
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
29 сентября, среда
10:20 Синема Стар
13:50 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ё-фест в Туле
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9 - 10 октября
Likerka Loft
 ₽  Билеты: 600-1990 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Лена Василёк
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25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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